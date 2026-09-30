Familias PNIS del Catatumbo piden mesa institucional para cumplir compromisos y cerrar el programa
Demandan identificar de manera individual y colectiva los compromisos que aún se encuentran pendientes.
Catatumbo
Nuevamente las familias que se unieron al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) en Norte de Santander, están haciendo un llamado al Gobierno Nacional. En esta oportunidad, para que se revisen los compromisos que, según esta comunidad, están pendientes de cumplimiento.
A través de un documento público, hacen un llamado conjunto a la Agencia de Renovación del Territorio (ART), a la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI), a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a las demás entidades competentes.
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Aseguran que el objetivo principal de esta solicitud es “que se establezca una mesa institucional de seguimiento, cumplimiento y cierre del programa PNIS”.
¿Qué solicitan las familias PNIS?
Las familias que se unieron al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) en Norte de Santander están solicitando:
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- Identificar los compromisos que continúan pendientes.
- Revisar el estado individual de las familias que no han recibido la totalidad de los componentes correspondientes.
- Verificar las entregas pendientes y establecer fechas concretas para su cumplimiento.
- Revisar la situación de las familias afectadas por desplazamiento y conflicto armado.
- Garantizar la participación directa de los delegados de las familias PNIS.
- Definir responsables institucionales para cada compromiso pendiente.
- Establecer un cronograma público de cumplimiento.
- Realizar seguimiento periódico a los acuerdos.
- Elaborar un balance final de los compromisos cumplidos y pendientes.
- Construir una ruta de cierre del PNIS que permita resolver las obligaciones que continúen pendientes.
Las familias también hicieron un llamado al nuevo Gobierno Nacional para que conozca directamente la situación de las comunidades PNIS en el Catatumbo y dialogue con sus delegados.
Jenny Márquez
Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...