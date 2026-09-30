Indepaz advierte degradación del conflicto en el Catatumbo

Norte de Santander

Indepaz llamó la atención por el recrudecimiento de la violencia en la región del Catatumbo, la degradación del conflicto en esa zona de Norte de Santander y la grave afectación que registra la población civil.

Su director Leonardo Gonzáles dijo a Caracol Radio que “el Catatumbo sigue atravesando una crisis humanitaria muy grave, puede haber momentos de mayor o menor intensidad de los combates, y de las acciones del frente 33 y del ELN entre las cuales la población civil es la mas afectada”.

Expresó que “el indicador no puede ser cuantos combates hay, aquí lo que tenemos que mirar, son los desplazamientos, confinamientos, reclutamientos de niños, restricciones a la movilidad”.

Agregó además que “lo que hay que ver es la situación que se esta viviendo, lo que algunos denominan las gobernanzas armadas como se están ejerciendo en medio de esta crisis humanitaria”.

“Aquí lo que hemos dicho siempre, se necesita una presencia más allá de la fuerza pública, del Estado de una manera integral que continúen los proyectos que se han venido planteando durante varios años, para reactivar economías diferentes a los cultivos de uso ilícito, apoyar a los campesinos, revisar los planes para el Catatumbo y que se cumplan” advirtió.

Finalmente manifestó que se necesita “una presencia integral que vaya mucho más allá de la presencia de fuerza pública, que se cumplan los PDET, y los acuerdos de paz”.