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18 ago 2026 Actualizado 16:57

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Establecimiento comercial de Villa del Rosario fue grafiteado con insignias del ELN

El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes en el sector de La Parada.

ELN. Foto: STRINGER/AFP vía Getty Images.

ELN. Foto: STRINGER/AFP vía Getty Images. / STRINGER

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Villa del Rosario

Un reconocido local comercial perteneciente a una cadena de supermercados en el país, amaneció este martes 18 de agosto con insignias del ELN en el barrio La Parada, municipio de Villa del Rosario, a escasos metros de la línea limítrofe entre Colombia y Venezuela.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el hecho se presentó en horas de la madrugada, cuando sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el lugar y realizaron los grafitis en la fachada.

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Gustavo Anduquia, subsecretario de Seguridad Ciudadana de Villa del Rosario, explicó a Caracol Radio que el responsable habría actuado rápidamente y que ya se adelantan las investigaciones.

“En las horas de la madrugada fue grafiteado un establecimiento comercial en el sector de La Parada. Un delincuente se bajó en una motocicleta, lo grafiteó y se fue”.

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Según el funcionario, la Policía Nacional ya se encuentra realizando las labores correspondientes, con participación de personal especializado para recopilar información que permita identificar al autor del grafiti.

Autoridades mantienen las alertas en zona de frontera

De acuerdo con el funcionario, las autoridades en Villa del Rosario se encuentran en alerta tras el hecho presentado la madrugada de este martes, así como la instalación de una valla con mensajes alusivos a esta misma guerrilla sobre la trocha 1 de mayo, que comunica a ese municipio con Los Patios.

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El subsecretario indicó que las autoridades analizan si ambos hechos podrían estar relacionados con las actividades de conmemoración del aniversario de esa organización armada.

“Nosotros tenemos prendidas absolutamente todas las alarmas, todas las alertas y hemos tomado las acciones correspondientes articuladas con Policía Nacional, Ejército Nacional, Fiscalía General de la Nación”.

Por estos hechos, se mantiene acciones de la Fuerza Pública en el municipio fronterizo para garantizar la seguridad de todos los rosariences.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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