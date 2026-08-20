Comunidad de pacientes con diabetes en Bucaramanga reúne insulina para damnificados por el terremoto

Mientras continúa la atención a las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia, pacientes con diabetes de diferentes ciudades del país se han organizado para recolectar medicamentos e insumos que requieren de manera urgente las personas damnificadas con esta condición.

Marly Reyes, vocera de una fundación para pacientes con diabetes y trasplantes en Bucaramanga, además paciente con diabetes tipo 1, explicó en Caracol Radio que la iniciativa nació al identificar la necesidad de garantizar el suministro de insulina, un medicamento esencial para quienes dependen de ella.

“La insulina es un medicamento súper esencial para nosotros los que tenemos diabetes. Hay tipos de diabetes donde la insulina, si no se suministra, así sea en un solo día, el paciente puede terminar en UCI, en un coma diabético, conocemos esa necesidad, por eso es importante”, explicó.

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La campaña se ha promovido principalmente a través de redes sociales y grupos de WhatsApp de pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2. En ciudades como Bogotá, Barranquilla, Medellín y Bucaramanga se han habilitado redes de recolección que posteriormente permiten trasladar las ayudas hacia las zonas donde son requeridas.

Uno de los principales retos es conservar la cadena de frío de la insulina. Por esta razón, las donaciones no se están enviando de manera convencional a los centros de acopio, sino que existen contactos previamente establecidos en Pereira, Cali y Quibdó, encargados de recibir los medicamentos, refrigerarlos y entregarlos a los pacientes que los necesitan.

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De acuerdo con Reyes, médicos, endocrinólogos y voluntarios con diabetes son quienes participan en el proceso de recepción y distribución. En algunos casos solicitan la fórmula médica o la historia clínica para verificar que los medicamentos lleguen efectivamente a pacientes que los requieren.

La organización también busca evitar que las ayudas terminen siendo comercializadas. Para ello, los medicamentos recibidos son marcados como donación y se registra su fecha de vencimiento.

“Todos los que estamos recepcionando esas ayudas los estamos marcando como donación y haciendo todo lo posible para no dar pie a que se comercialicen las donaciones, nuestra redes están muy bien establecidas, los filtros nos permiten asegurar las entregas”, señaló Marly Reyes.

Ya han enviado más de mil lapiceros de insulina a las zonas afectadas

Hasta ahora, la iniciativa en Colombia ha logrado reunir más de mil lapiceros de insulina, que han sido distribuidos entre las tres ciudades que están recibiendo las ayudas. Desde Bucaramanga, Reyes asegura haber enviado más de 200 lapiceros en una primera entrega y otros 93 en un segundo envío hacia Pereira, además de insulina en otras presentaciones.

Pero las necesidades no se limitan a la insulina. También se requieren jeringas, lancetas, tirillas para medir la glucosa y agujas para lapiceros de insulina.

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La vocera hizo además un llamado especial por el caso de un niño afectado por dermatitis, para quien se requiere con urgencia una crema Ureadin Ultra 30, con urea, además de otros medicamentos que están siendo solicitados en las zonas afectadas, entre ellos antibióticos, antihipertensivos, medicamentos para la diabetes, anticonvulsivos y anticoagulantes.

Las personas interesadas en realizar donaciones desde Bucaramanga pueden comunicarse únicamente por WhatsApp con Marly Reyes, al 316 868 7234.

La recomendación para quienes tengan insulina para donar es que esté nueva, en buen estado, con una fecha de vencimiento superior a seis meses y que se garantice la cadena de frío durante su traslado. La iniciativa insiste en que no se trata de una recolección general de medicamentos, sino de ayudas que deben ser coordinadas previamente para garantizar su conservación y entrega a los pacientes afectados por la emergencia.

Foto: suministrada Marly Reyes Ampliar Foto: suministrada Marly Reyes Cerrar