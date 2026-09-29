¿Cuándo cambia el pico y placa en Bucaramanga? Será la última rotación del 2026

El pico y placa en Bucaramanga tendrá una nueva modificación, una fecha en la que comenzará a regir la cuarta y última rotación de dígitos para vehículos particulares durante 2026.

El cambio está establecido en la Resolución 854 de diciembre de 2025, que determina que la asignación de los números de placa para cada día de la semana debe modificarse el primer lunes hábil de cada trimestre.

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De esta manera, los conductores deberán revisar nuevamente qué día tienen restricción de circulación de acuerdo con los últimos dígitos de la placa de su vehículo.

¿Cuándo cambia el pico y placa en Bucaramanga?

La nueva rotación del pico y placa en Bucaramanga comenzará el lunes 5 de octubre de 2026 y estará vigente durante el último trimestre del año.

El director de Tránsito de Bucaramanga, Jhair Manrique, explicó que con esta modificación cada par de dígitos tendrá un nuevo día de restricción.

Por esta razón, las autoridades hicieron un llamado a los conductores para consultar la nueva programación antes de movilizarse.

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Pico y placa Bucaramanga: horarios y días

Para el último trimestre de 2026, la restricción de lunes a viernes quedará distribuida así:

Lunes: placas terminadas en 5 y 6.

placas terminadas en Martes: placas terminadas en 7 y 8.

placas terminadas en Miércoles: placas terminadas en 9 y 0.

placas terminadas en 9 y 0. Jueves: placas terminadas en 1 y 2.

placas terminadas en Viernes: placas terminadas en 3 y 4.

El horario de la restricción se mantiene sin cambios: aplica de 6:00 de la mañana a 8:00 de la noche, durante los días hábiles.

¿Cómo funcionará el pico y placa los sábados?

La medida también se mantiene durante los sábados, entre las 9:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde.

Para octubre, la programación será:

Sábado 10 de octubre: placas terminadas en 9 y 0.

placas terminadas en Sábado 17 de octubre: placas terminadas en 1 y 2.

placas terminadas en Sábado 24 de octubre : placas terminadas en 3 y 4.

: placas terminadas en Sábado 31 de octubre: placas terminadas en 5 y 6.

Este orden consecutivo continuará durante los sábados restantes del último trimestre del año.

¿Cuál es la multa por incumplir el pico y placa en Bucaramanga?

Los conductores que incumplan la restricción de pico y placa en Bucaramanga se exponen a una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).

Además de la sanción económica, el vehículo puede ser inmovilizado.

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga recomendó a los conductores verificar con anticipación el día correspondiente a su placa y respetar los horarios establecidos para evitar sanciones.