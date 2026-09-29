Nueva alerta por calidad del agua en Barichara: el IRCA reporta que llegó a niveles de alto riesgo

La denuncia de veedores ciudadanos en Barichara, Santander, advierte que el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua, IRCA, pasó de estar, en junio como riesgo medio, a en agosto y en septiembre, estar en niveles clasificados como alto riesgo y no aptos para el consumo humano.

Daniel Forero, vocero y veedor de este municipio, advierte que los niveles registrados representan una situación que requiere la intervención de las autoridades.

Según los datos del Instituto Nacional de Salud, el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua, IRCA, en la zona urbana pasó de 27,09 en junio de 2026, correspondiente a un nivel de riesgo medio y agua no apta para el consumo humano, a 48,38 en agosto, considerado de alto riesgo.

Para septiembre, el indicador se ubicó en 47,41, manteniéndose en el nivel de alto riesgo y con agua clasificada como no apta para el consumo humano.

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Forero señala que la situación también es crítica en la zona rural de Barichara, donde se ha reportado un IRCA de 95, nivel catalogado como agua sanitariamente inviable.

La alerta alcanza, según el vocero y veedor, a las 17 veredas del municipio y al poblado de Guane, por lo que pide una intervención de las autoridades competentes ante el riesgo que, advierte, podría representar para la salud de los habitantes.

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La problemática del agua en la zona rural ya había llegado al Tribunal Administrativo de Santander, que adoptó medidas cautelares frente a las condiciones del servicio. Sin embargo, Daniel Forero cuestiona que, pese a estas decisiones, la situación no haya tenido una solución de fondo.

El llamado ahora está dirigido a que se revisen las condiciones de calidad del agua en todo el municipio y se adopten medidas para garantizar que los habitantes de Barichara y sus zonas rurales tengan acceso a agua apta para el consumo humano.

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El pasado 23 de septiembre fue radicado un derecho de petición ante la Superintendencia de Servicios Públicos, la Comisión de Regulación de Agua Potable, la Procuraduría, la Personería de Barichara y autoridades sanitarias, entre otras entidades.

El documento, presentado por Juan Carlos Rey Navas, vocero de la Veeduría del Agua, Medio Ambiente y EOT de Barichara, solicita una intervención urgente, verificar las actuaciones de la Empresa de Servicios Públicos de Barichara frente a los resultados de IRCA de agosto y septiembre y establecer si la comunidad fue informada oportunamente sobre el riesgo.