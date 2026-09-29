Fue adjudicado el contrato para la recuperación de las estaciones del Metrolínea en Bucaramanga

La Alcaldía de Bucaramanga anunció la adjudicación del contrato para la recuperación de la infraestructura del sistema de transporte masivo Metrolínea en las estaciones de Bucaramanga.

El alcalde Cristian Portilla aseguró que las obras permitirán intervenir cerca de dos estaciones y varios vagones, con el propósito de mejorar las condiciones de la infraestructura y la prestación del servicio a los usuarios.

“La recuperación de las estaciones del transporte masivo metropolitano para la estación Bucaramanga ya ha sido adjudicado. En los próximos días comenzaremos con la recuperación de cerca de dos estaciones y vagones”, señaló el mandatario.

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Portilla aseguró que la recuperación del sistema hace parte de una estrategia más amplia para atender los problemas de movilidad de la ciudad. Entre las medidas mencionó el control operativo, la reorganización de la ciclo-infraestructura y la implementación de zonas de estacionamiento regulado.

Sin embargo, el alcalde puso el énfasis en la cultura ciudadana como uno de los principales retos para mejorar la movilidad en Bucaramanga.

Pidió a los ciudadanos respetar las normas de tránsito, evitar cruzar los semáforos en rojo, no circular en motocicleta por zonas peatonales y transitar con la documentación en regla.

El mandatario sostuvo que la recuperación de la movilidad requiere acciones conjuntas entre el Gobierno local, el Gobierno Nacional y los ciudadanos.