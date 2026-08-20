El nuevo comandante de las Fuerzas Militares es de Bucaramanga; estudió en la Nacional de Comercio

Bucaramanga

El general del Ejército Nacional, Erick Rodríguez Aparicio fue designado como nuevo comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, a pesar de que había sido retirado del servicio activo hace algunos meses durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. El nuevo jefe de Estado, Abelardo De la Espriella decidió que el oficial debía volver a las filas dentro de los movimientos para la conformación de la nueva línea de mando.

En julio pasado, Caracol Radio confirmaba con fuentes del Ejército Nacional que se había dado la orden de retirar al general Erick Rodríguez, quien se desempeñaba como subjefe de Operaciones del Comando General de las Fuerzas Militares.

“Aunque oficialmente no se han dado a conocer las razones de su salida, Caracol Radio pudo confirmar que las declaraciones entregadas por el oficial en el departamento del Meta sobre presiones ejercidas por grupos armados ilegales y procesos de carnetización a comunidades habrían generado malestar en un sector del Gobierno Nacional”.

¿Quién es el nuevo comandante de las Fuerzas Militares?

El nuevo comandante de las Fuerzas Militares es de Bucaramanga. Estudió el bachillerato en el Instituto Nacional de Comercio, uno de los colegios públicos de la ciudad de mayor reconocimiento. Se graduó en 1987. Semanas después comenzó a prestar el servicio militar obligatorio en el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate Número 2 con sede en Barranquilla. De esa unidad, los jóvenes santandereanos como él fueron destinados a otras ciudades de la costa Caribe.

Sus compañeros de colegio lo recuerdan como uno de los mejores estudiantes a lo largo del bachillerato. Fue además un gran deportista. Su familia vivía en el barrio La Joya, muy cerca del parque García Rovira en el centro de Bucaramanga.

El general Rodríguez llegó a ser el segundo comandante del Ejército Nacional relevando en esa posición a otro santandereano, el general Ómar Sepúlveda. Antes, había sido comandante del Grupo de Caballería n.º 16 Guías del Casanare entre 2010 y 2012; estuvo al frente de la Fuerza de Tarea Sumapaz y de la Séptima Brigada.