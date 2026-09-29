Bucaramanga se prepara para la primera Expo Remodelación, Ferreterías y Diseño

La Cámara de Comercio de Bucaramanga realizará este sábado 3 de octubre la primera edición de Expo Remodelación, Ferreterías y Diseño, un espacio creado para conectar a empresarios del sector con ciudadanos interesados en renovar o transformar sus espacios.

Durante la jornada, los asistentes podrán conocer productos y servicios relacionados con ferretería, construcción y diseño, además de acceder a demostraciones y propuestas de innovación.

Entre los participantes estará Sika Colombia, compañía especializada en productos para construcción, que realizará una demostración de productos a las 2:00 de la tarde, enfocada en soluciones para diferentes tipos de humedades y alternativas para procesos de remodelación.

También participará la Universidad Santo Tomás, a través de su Facultad de Arquitectura, con proyectos y propuestas creativas desarrolladas desde la academia. El espacio permitirá mostrar alternativas de formación y proyectos relacionados con diseño, innovación y arquitectura.

El evento contará además con la participación de entidades como la Gobernación de Santander, Secretaría de Competitividad, EMPAS, Camacol y el SENA, así como empresas y entidades financieras que ofrecerán información sobre sus servicios y alternativas de financiación.

La actividad se desarrollará en el Centro de Convecciones Neomundo, desde las 9:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, con entrada libre para el público.