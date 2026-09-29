Gobierno derogó resolución que extendía hasta 2029 la reserva temporal de Santurbán

Justicia reconoce al Páramo de Santurbán como sujeto de derechos y frena proyectos de megaminería

El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán cuestionó la decisión del Gobierno Nacional de revocar la resolución que había prorrogado la vigencia de la zona de reserva temporal en este ecosistema.

La medida quedó establecida en la Resolución 1277 del 28 de septiembre de 2026, mediante la cual el Ministerio de Ambiente revocó directamente la Resolución 0970 del 4 de agosto de este año. El documento señala que, a partir de la nueva decisión, vuelven a aplicarse las disposiciones de la Resolución 0221 de 2025, corregida por la Resolución 0239 del mismo año, dentro del término de vigencia previsto en esa normativa.

El Comité de Santurbán en Santander aseguró que esta decisión hace parte de una serie de medidas que, según su interpretación, han debilitado la protección del páramo durante los primeros meses del actual Gobierno.

“En menos de dos meses de su mandato ha tumbado tres resoluciones que protegían el agua de 2,5 millones de colombianos y no ha tomado ni una sola medida en favor de Santurbán”, señaló la organización.

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El Comité también advirtió sobre el escenario que podría presentarse el próximo año, al señalar que “Aris Mining presentaría una solicitud de licencia ambiental”, y relacionó esta situación con la necesidad de definir medidas de protección para Santurbán.

Piden consulta pública para la reserva definitiva

La organización reiteró además que mantiene como fecha límite el 13 de noviembre para que el Gobierno Nacional lleve a consulta pública la propuesta de reserva natural definitiva de La Baja, en Santurbán.

El Comité anunció que, si no se produce esa decisión, convocará a una movilización en Bogotá para exigir medidas de protección para el páramo.

La resolución expedida el 28 de septiembre establece, entre otras disposiciones, que la decisión debe ser comunicada a entidades como la ANLA, la Agencia Nacional de Minería, Parques Nacionales, la Gobernación de Santander, la CDMB y los municipios relacionados con la zona de reserva.