Santander busca llevar combustible al Chocó para mantener en funcionamiento plantas eléctricas

La emergencia provocada por el terremoto que afectó varias regiones del país llevó a Santander a enfocar parte de sus esfuerzos de ayuda hacia el Chocó, donde ahora una de las preocupaciones está relacionada con el suministro de combustible, necesario para mantener operativas las plantas de generación eléctrica.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, señaló que, tras comunicarse con los mandatarios de los departamentos afectados, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, le manifestó que en ese territorio persiste una necesidad específica de combustible para garantizar el servicio de energía.

“Las ayudas han sido suficientes y ahora viene la tarea de la reconstrucción. La única que me manifestó una escasez es Chocó en cuanto a combustible para plantas eléctricas”, explicó el mandatario.

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Frente a esta situación, la Gobernación, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo, comenzó a explorar alternativas con empresarios y transportadores santandereanos para determinar cómo podría realizarse el traslado de combustible hasta el departamento.

Díaz Mateus aseguró que conoce las condiciones del Chocó por su experiencia como comandante militar en esa región y resaltó la importancia de las plantas eléctricas para garantizar el servicio en distintos sectores del territorio.

“Vamos con la Unidad de Gestión del Riesgo a mirar con los transportadores de Santander y algún empresario si podemos hacer llegar algo de combustible para que Chocó pueda tener luz en muchas partes de su territorio”, indicó.

La iniciativa se suma a las acciones de apoyo que desde Santander se vienen promoviendo hacia las comunidades afectadas por la emergencia, mientras avanza una nueva etapa enfocada en la recuperación y reconstrucción de las zonas impactadas.