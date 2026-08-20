Dos empresarios bumangueses destinarán 100% de utilidades a afectados por terremoto en Buenaventura

En medio de las ayudas que siguen llegando a las zonas golpeadas por el terremoto, dos jóvenes bumangueses decidieron destinar el 100 % de las utilidades que genere su empresa durante agosto para apoyar a las familias afectadas en Buenaventura.

Se trata de Nicolás Moreno y Julián Mora, fundadores de Lummia, quienes esperan que el aporte alcance alrededor de $200 millones. La cifra, por ahora, es una meta y dependerá de las utilidades que tenga la empresa al terminar el mes.

“Esto no se soluciona en 10 días. Mucha gente se quedó sin absolutamente nada, sin un techo donde dormir, sin ropa, sin pertenencias”, explicó Nicolás Moreno, cofundador y CEO de Lummia.

Esta no es la primera ayuda que envían a esa ciudad. Días después del terremoto, trasladaron desde Bogotá cerca de 350 kilos de medicamentos e insumos médicos en una avioneta que llegó directamente a Buenaventura.

Entre los elementos enviados había antibióticos, antialérgicos, medicamentos para niños y adultos mayores, jeringas, pañales e insumos ortopédicos. La recepción de la carga fue coordinada con el Aeroclub del Pacífico.

La decisión de concentrar las ayudas en Buenaventura también tiene relación con la historia de la empresa. Moreno explicó que los productos de Lummia llegan al país por este puerto y que, por eso, la ciudad ha sido importante para el crecimiento del negocio.

“Buenaventura es un municipio que nos ha dado mucho a nosotros porque nuestros productos llegan al país por este puerto. Por eso queremos focalizar nuestra ayuda en esta región”, explicó Moreno.

Moreno también hizo un llamado a otros empresarios para que se sumen a las ayudas y mantengan el apoyo más allá de los primeros días de la emergencia. “Lo primero es que no nos quedemos quietos. Si nos unimos podemos lograr grandes cosas. No se trata de cuánto pueda aportar cada uno, sino de ayudar con lo que sea”, señaló.