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30 sep 2026 Actualizado 02:32

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Bucaramanga

Tractocamión perdió el control y provocó grave accidente de tránsito en Girón, Santander

El accidente ocurrió en el sector de Puerta Grande, en la vía hacia el aeropuerto Palonegro. El reporte preliminar deja una persona muerta y seis heridas; una posible falla en los frenos es la primera hipótesis.

Tractocamión perdió el control y provocó grave accidente de tránsito en Girón, Santander

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María José Parra

Bucaramanga
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Una persona murió y seis más resultaron heridas en un grave accidente de tránsito ocurrido en Puerta Grande, en Girón, según el reporte preliminar de las autoridades.

El accidente ocurrió en el kilómetro 70 de la vía La Fortuna–Bucaramanga, en el corredor que conduce hacia el aeropuerto Palonegro. Un tractocamión que transportaba huevos perdió el control y chocó contra un furgón de la empresa Envía y dos motocicletas.

La primera hipótesis de las autoridades es que el tractocamión habría presentado una falla en los frenos. Por ahora, esa es una hipótesis preliminar y no se ha establecido como la causa definitiva del accidente.

Tractocamión perdió el control y provocó grave accidente de tránsito en Girón, Santander

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Tractocamión perdió el control y provocó grave accidente de tránsito en Girón, Santander

Tractocamión perdió el control y provocó grave accidente de tránsito en Girón, Santander

Después del choque, el tractocamión terminó volcado sobre la vía. El furgón, que también fue golpeado, terminó chocando contra la pared de un lote deshabitado y causó daños en una vivienda cercana.

En esa vivienda había dos personas que resultaron heridas. En total, seis lesionados fueron trasladados a centros asistenciales.

Tractocamión perdió el control y provocó grave accidente de tránsito en Girón, Santander

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Tractocamión perdió el control y provocó grave accidente de tránsito en Girón, Santander

Tractocamión perdió el control y provocó grave accidente de tránsito en Girón, Santander

Las autoridades ahora revisan las condiciones del tractocamión para determinar si efectivamente una falla en los frenos provocó el accidente.

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