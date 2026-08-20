Sobreocupación del 350% y 500% en emergencias del HIC e Instituto Cardiovascular en Santander

El Hospital Internacional de Colombia (HIC) emitió un comunicado de alerta a la opinión pública tras registrar un severo colapso en sus servicios de urgencias. Actualmente, el área de emergencia y trauma en Piedecuesta reporta una sobreocupación del 350% de su capacidad instalada, mientras que la sede del Instituto Cardiovascular en Floridablanca supera un alarmante 500%.

La institución médica precisó que este incremento crítico responde, en gran medida, al ingreso directo de pacientes provenientes de diversas regiones del país.

Según la institución, este incremento se debe al ingreso directo de personas procedentes de otros departamentos que “enfrentan limitaciones porque no cuentan con los servicios requeridos en sus lugares de residencia” o que están afiliadas a entidades que “no incluyen al HIC dentro de su red de prestadores”.

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Debido a esto, los usuarios “se desplazan por sus propios medios hasta el HIC, sin que previamente se haya coordinado su ingreso mediante la ruta de referencia”, lo que dificulta la atención oportuna y satura la capacidad instalada.

Ante la problemática, directivos del HIC hicieron un llamado urgente a las aseguradoras y demás actores del sistema de salud para articular esfuerzos, fortalecer la capacidad de respuesta regional y garantizar la continuidad en la atención.

Solicitaron la colaboración de la ciudadanía para hacer un uso responsable de los servicios médicos, acudiendo a redes de atención primaria para casos no urgentes y dejando las salas de alta complejidad para emergencias estrictamente necesarias.