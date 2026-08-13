Con reducción de precios y asistencia alimentaria, Grupo Éxito apoya familias afectadas por el sismo

Medellín

Grupo Éxito habilitó una oferta de más de 1.300 productos con precios reducidos en sus almacenes y plataformas digitales a nivel nacional. La medida busca estabilizar los costos de la canasta familiar y asegurar la disponibilidad de insumos esenciales en el mercado colombiano.

La iniciativa cuenta con la participación de 160 proveedores e incluye las cadenas Éxito, Carulla, Surtimax y Super Inter. El catálogo promocional estará vigente hasta el 14 de septiembre a través de los canales presenciales, aplicaciones móviles y portales web de la compañía.

Categorías de productos y esquemas de descuento

El portafolio en descuento abarca víveres de primera necesidad como aceite, arroz, leche y atún, además de elementos de aseo personal, vestuario, electrodomésticos y enseres para el hogar. Los artículos están organizados bajo dos esquemas comerciales: “Precio Insuperable” e “ImPRECIOnantes”.

Según el reporte corporativo, la modalidad “ImPRECIOnantes” mantiene tarifas fijas en alimentos básicos durante ciclos de dos meses. Por su parte, la opción “Precio Insuperable” aplica descuentos temporales en marcas propias y nacionales dentro de categorías seleccionadas.

Asistencia alimentaria en regiones afectadas por sismo

En el frente de atención social, Grupo Éxito y la Fundación Éxito enviaron asistencia humanitaria a 3.500 familias damnificadas por el reciente sismo. Los paquetes alimentarios fueron distribuidos en San José del Palmar (Chocó), Cali, Pereira y Manizales.

Para financiar el apoyo en las zonas afectadas, la organización mantiene activos los canales de recolección de fondos. Los usuarios pueden realizar aportes directos mediante el programa de Goticas en los puntos de pago o a través de la página web de la Fundación Éxito.