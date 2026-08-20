En las fiestas de Itagüí recaudaron cerca de 30 toneladas de ayudas

Ayudas entregadas en Itagüí, Antioquia, durante las fiestas de este municipio. Cortesía: Alcaldía de Itagüí.

Itagüí, Antioquia

La Alcaldía de Itagüí entregó un positivo balance de sus jornadas solidarias adelantadas durante las fiestas municipales, para apoyar a los afectados por el terremoto en nuestro país.

Como parte de las estrategias para apoyar a las zonas afectadas por el sismo, se adelantaron los Conciertos Solidarios en el Estadio de Ditaires y las tarimas del artista itagüiseño, donde se lograron recaudar 30 toneladas de ayudas para los damnificados.

Saciar y Banco Arquidiocesano ya tienen esas ayudas

Las donaciones que se recibieron en Itagüí ya fueron entregadas a la Fundación Saciar y al Banco Arquidiocesano de Alimentos para su distribución entre las personas afectadas por la emergencia.

Agradecimiento del alcalde

El alcalde de Itagüí, Diego Torres: “Quiero agradecerles de corazón a los itagüiseños. Cerca de 30 toneladas de ayudas son la demostración de que cuando nos unimos podemos hacer cosas muy grandes. Cada botella de agua, cada alimento, cada elemento de aseo y cada pañal que alguien decidió traer a nuestros escenarios representa una familia que quiso tenderle la mano a otra familia que hoy lo necesita. Eso es solidaridad y eso es lo que queríamos lograr cuando decidimos transformar nuestras fiestas en un espacio para ayudar”.

“Itagüí se une por Colombia”

La estrategia con la que se adelantó esta campaña solidaria fue “Itagüí se une por Colombia”, con la que el alcalde Diego Torres convirtió las tradicionales fiestas de esta ciudad en una plataforma para que los itagüiseños demostraran su solidaridad.

Para ello, durante los conciertos, habilitaron puntos de acopio donde ciudadanos y visitantes llevaron alimentos, elementos de higiene, pañales y otros productos requeridos para atender la emergencia.

Explicaron desde la Alcaldía de Itagüí que “una vez finalizada la jornada de recolección, las ayudas fueron clasificadas y organizadas para facilitar su distribución y posteriormente entregadas a la Fundación Saciar y al Banco Arquidiocesano de Alimentos, entidades encargadas de canalizarlas hacia las comunidades y familias que requieren apoyo”.

El alcalde de Itagüí agradeció esa solidaridad de los habitantes de este municipio del sur del Valle de Aburrá, que aportaron sus artículos durante las festividades para compartir con aquellos que lo requieren en las diferentes zonas afectadas.

Dijo el mandatario local que “Lo prometimos y lo cumplimos”. Itagüí se une por Colombia. 30 toneladas para la Fundación Saciar; ellos nos dan credibilidad, nos dan tranquilidad, que estos elementos llegarán al lugar donde la gente lo necesita. Itagüí, gracias, 30 toneladas de alimentos, equipos de aseo personal, insumos, una gran cantidad de elementos para bebés, para mascotas. Gracias por tanto, la gente del país así lo reconoce”.