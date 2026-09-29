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29 sep 2026 Actualizado 18:11

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Atentado con drones del ELN contra la estación de Policía de Condoto, Chocó

El atentado dejó por lo menos un policía herido.

ELN. Foto: STRINGER/AFP vía Getty Images.

ELN. Foto: STRINGER/AFP vía Getty Images. / STRINGER

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Un ataque con un sistema aéreo no tripulado, fue perpetrado contra un puesto de control de la Policía y posteriormente contra las instalaciones de la Estación de Policía de Condoto, Chocó.

De acuerdo con el reporte preliminar, un uniformado resultó herido, al parecer el comandante de la estación, quien presenta lesiones en el cuello y habría sufrido la pérdida de un dedo.

Durante el ataque fueron lanzadas tres granadas, las cuales explosionaron. Las autoridades mantienen desplegado el dispositivo de seguridad en la zona mientras se verifica la situación y se establece quiénes estarían detrás de esta acción.

La información se encuentra en desarrollo y se espera un reporte oficial de la Policía sobre el estado de salud del uniformado y los responsables del ataque que según las primeras informaciones serían integrantes del ELN.

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