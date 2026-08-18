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18 ago 2026 Actualizado 16:35

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“El panorama es devastador”: habitante de San José del Palmar una semana tras el terremoto

Sara Meneses, habitante de San José del Palmar, habló en 6AM W sobre la emergencia que se vive en el territorio tras el terremoto de 7,4 del pasado 10 de agosto.

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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