Nuevo ataque del ELN contra estación de Policía en Chocó: esta vez en Nóvita

Comunidad reportó un nuevo hostigamiento por parte del ELN contra la estación de Policía de Nóvita, en el departamento de Chocó.

Nóvita se encuentra aproximadamente a 120 kilómetros de la capital del departamento, Quibdó. Este ataque se suma al atentado con drones que se registró el día de ayer (29 de septiembre) contra un puesto de control de la Policía y posteriormente contra las instalaciones de la Estación de Policía de Condoto.

La información se encuentra en desarrollo y se espera un reporte oficial de la Policía para conocer si hay heridos y los responsables del ataque, que según las primeras informaciones serían integrantes del ELN.