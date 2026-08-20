“Fue uno de los municipios que más se afectó”: alcalde de El Litoral del San Juan sobre terremoto

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Jhon Jairo Gutiérrez, alcalde de El Litoral de San Juan, entregó el balance de las afectaciones en el municipio tras el terremoto

El alcalde de El Litoral de San Juan, Jhon Jairo Gutiérrez Pretel, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y entregó el balance del municipio, luego del terremoto del pasado 10 de agosto.

El mandatario señaló que a pesar de presentarse muchas afectaciones a nivel de infraestructura, no hubo pérdidas de vida en el municipio por el sismo.

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“Creo que fue uno de los municipios que más se afectó. Tenemos alrededor de 1.506 familias afectadas, 242 casas totalmente destruidas, 748 casas averiadas. También se nos afectaron instituciones educativas. Tenemos 17 sedes afectadas, tres puestos de salud. Hubo 14 heridos, gracias a Dios no hubo pérdidas de vida”, manifestó Jhon Jairo Gutiérrez Pretel.

El alcalde manifestó que los mayores daños son a nivel de infraestructura y los habitantes intentan recuperarse del difícil momento por el que están pasando.

Por último, el mandatario hizo un llamado para pedir ayudar para la construcción de viviendas y el tratamiento para personas que están afectadas por el temblor.

“La primera atención es en alimentos, ya que nuestra gente estos días no está yendo a sus parcelas a buscar comida porque está todavía muy traumatizada, esta afectación también ha sido psicológica y luego ya debemos de iniciar a intervenir rápidamente a estas familias que perdieron su casa y que no tienen dónde vivir”, explicó.

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El alcalde agregó: “seguimos pidiendo a las personas de buen corazón, a la institucionalidad para que nos ayuden con techo, clavos, martillos, serrucho, incluso con motosierra para sacar la madera”.

De igual manera, realizó un llamado a la comunidad para que puedan aportar con lo que tengan y agradeció la ayuda de los voluntarios de otras zonas que llegaron hasta el territorio para colaborar.

Escuche la entrevista completa:

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