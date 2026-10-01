Gobernadora del Chocó alerta por ataques del ELN con drones: se han registrado 11 en tres días

Once ataques con explosivos manipulados mediante drones contra la Fuerza Pública se han registrado durante los últimos tres días en municipios del sur del Chocó, según denunció la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, quien alertó sobre la grave situación de seguridad que enfrenta la subregión del San Juan.

“Durante los últimos tres días se han mantenido ataques con explosivos manipulados con drones por parte del ELN contra los municipios del sur del departamento del Chocó”, señaló la gobernadora.

La mandataria explicó que el martes fueron lanzadas cuatro cargas explosivas contra la estación de Policía de Condoto, donde resultó herido un intendente, quien ya se encuentra fuera de peligro. Además, indicó que ayer se presentaron seis ataques contra la Policía y el Ejército en Nóvita y que este jueves se registró un “ataque masivo” contra la estación de Policía de Río Iró.

Córdoba aseguró que “todos los ataques mantienen la misma modalidad de uso de drones”, y advirtió sobre “la vulnerabilidad tecnológica y la ausencia de contramedidas en nuestras estaciones de Policía”. Ante la situación, informó que convocó un consejo de seguridad urgente para este jueves, con el propósito de definir acciones frente a la situación de seguridad que afronta la subregión del San Juan.