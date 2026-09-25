Niños del Chocó viajarán a Europa para leer poesía y compartir su historia: “los sueños se cumplen”
Los estudiantes Jordi Amundinota, Johan Amund y Mateo Villa conversaron con 6AM W acerca del viaje que realizarán a Europa para leer poesía, hablar de su territorio y contarle al mundo cómo ven la vida a sus 11 y 12 años.
Niños del Chocó viajarán a Europa para compartir su historia: “los sueños sí se cumplen”
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...