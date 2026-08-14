El Grupo Éxito habilitó una nueva modalidad de donación para los afectados por el terremoto

Medellín

El Grupo Éxito y su Fundación habilitaron un nuevo mecanismo para apoyar con donaciones en especie a las personas que resultaron afectadas por el terremoto del pasado lunes en nuestro país.

Aclaró esta entidad que las personas que envíen estas ayudas podrían recibir también un certificado de donación.

Mercados básicos solidarios

Las personas que quieran apoyar esa iniciativa se pueden acercar a las diferentes tiendas del Grupo Éxito, como Carulla, Éxito, Surtimax y Súper Inter, solicitando en las cajas la donación de mercados solidarios.

Hay dos tipos de paquetes de ayudas: una que cuenta con 16 productos básicos con un valor de $34.900 y la otra opción tiene 22 productos y tiene un valor de $44.900.

Ambos paquetes tienen alimentos de primera necesidad como granos, aceite y enlatados.

¿A dónde irán estas ayudas?

Estas ayudas serán enviadas por el Grupo Éxito a las poblaciones más afectadas por el terremoto en San José del Palmar de Chocó, Cali, Pereira y Manizales.

Los mercados serán entregados en el territorio gracias a una alianza generada entre Grupo Éxito, Fundación Éxito y varios aliados que están en las zonas afectadas, mediante la logística humanitaria que la Fundación Éxito ha dispuesto para atender esta contingencia en Colombia.

Diana Pineda, directora ejecutiva de la Fundación Éxito, dijo que “hoy más que nunca debemos unir esfuerzos para acompañar a las familias damnificadas por el terremoto. Desde Fundación Éxito trabajaremos de manera articulada con nuestros aliados territoriales y las autoridades locales para que las ayudas lleguen de manera oportuna, transparente y eficiente a quienes más las necesitan. Esta iniciativa es una oportunidad para que, entre todos, transformemos la solidaridad de los colombianos en apoyo concreto para estas comunidades; quienes donen los mercados solidarios podrán recibir su respectivo certificado de donación”.

Control a la asignación de las ayudas

Desde el Grupo Éxito insisten en que habrá un seguimiento y control para garantizar el recorrido de las ayudas, desde su recepción y despacho hasta su entrega final en los territorios priorizados, asegurando un uso responsable y confiable de cada aporte recibido.

Insistieron en que todo el proceso se realiza bajo criterios de transparencia, oportunidad y trazabilidad, garantizando que las donaciones efectivamente lleguen a las familias que más lo necesitan.

También hay Goticas para ayudar

La estrategia de Goticas de la Fundación Éxito servirá también para sumarse a las ayudas que requiere el país para la atención de los afectados.

Certificado de donación

Aclaró el Grupo Éxito que quienes requieran un certificado de donación pueden hacerlo si tienen sus datos inscritos en Puntos Colombia y presentan su número de identificación al momento de realizar la compra.

Balance hasta el momento

Este grupo ha beneficiado por el momento a 9.400 familias, de las cuales se priorizaron 7.000 en el departamento del Chocó, cerca de 5.000 de ellas ubicadas en el epicentro del terremoto, San José del Palmar en Chocó.

Se espera que por medio de estos mecanismos se pueda incrementar el apoyo de los ciudadanos para ayudar a las personas damnificadas por el terremoto.