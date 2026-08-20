BM asegura tener recursos adicionales a USD450 millones ya anunciados para Colombia tras terremoto

Este jueves, el gerente de programa del Banco Mundial (BM) para Colombia, Juan Martínez Álvarez, habló en 6AM W, de Caracol Radio, y se refirió a lo que está haciendo la entidad para apoyar al país tras el terremoto del 10 de agosto.

Álvarez aseguró que la misión que tienen es la de brindar apoyo a Colombia para que disponga de recursos cuando más los necesita.

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Inicialmente son 200 millones de dólares que van al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo que es la que se encarga de definir qué se prioriza.

Sin embargo, precisó que el apoyo va más allá de esos primeros 200 millones de dólares para la atención de la primera emergencia, ya que el Gobierno solicitó la ampliación del crédito de 250 millones adicionales y el financiamiento llegará a los 450 millones. Además, se efectuó una devolución de fondos a Colombia por USD69 millones.

“Hemos encontrado oportunidades con el Ministerio de Hacienda para gestionar las deudas actuales que el país tiene con el banco, y eso ha concluido en mejores condiciones de esas deudas para el país. Y el resultado final es una devolución de 69 millones de dólares. Es decir, eso prácticamente funcionaría como una donación internacional que llega de libre disponibilidad al país”, contó.

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Adicionalmente, desde el Banco Mundial también se está trabajando en la evaluación rápida de daños que tendrán para finales de la próxima semana y está comenzando a brindar apoyo técnico al inicio de la planificación de la reconstrucción. Con respecto al pago de la deuda, asegura que este crédito se difiere por unos años para que el país también pueda acomodarse en su programación fiscal.

Escuche la entrevista completa a continuación: