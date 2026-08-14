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14 ago 2026 Actualizado 13:39

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Internacional

El Banco Mundial entregó USD 200 millones en ayuda a Colombia por el terremoto

Signo del Banco Mundial en un edificio de cristal del Banco Mundial.

Signo del Banco Mundial en un edificio de cristal del Banco Mundial. / Дмитрий Ларичев

Signo del Banco Mundial en un edificio de cristal del Banco Mundial.
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El Banco Mundial (BM) anunció el viernes, en un comunicado, que ya desembolsó 200 millones de dólares en ayuda de emergencia para apoyar al gobierno colombiano, tras el sismo que ha causado al menos 285 muertos.

El BM también ha puesto en marcha “un estudio rápido para determinar el costo del terremoto y así ayudar al gobierno a contar con una primera estimación del impacto económico”, subrayó la institución con sede en Washington.

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