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20 ago 2026 Actualizado 15:46

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¿Cómo funcionaría mecanismo de obras por impuestos para reconstrucción tras terremoto? Habla senador

El senador del Partido Conservador, Santiago Barreto, explicó lo que se busca con el mecanismo de obras por impuestos para adelantar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto en Colombia.

¿Cómo funcionaría el mecanismo de obras por impuestos para reconstrucción tras terremoto?

¿Cómo funcionaría el mecanismo de obras por impuestos para reconstrucción tras terremoto?

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Omar Pérez

Omar Pérez

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...

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