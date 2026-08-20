¿Cómo funcionaría mecanismo de obras por impuestos para reconstrucción tras terremoto? Habla senador
El senador del Partido Conservador, Santiago Barreto, explicó lo que se busca con el mecanismo de obras por impuestos para adelantar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto en Colombia.
¿Cómo funcionaría el mecanismo de obras por impuestos para reconstrucción tras terremoto?
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Noticia en desarrollo.
Escuche la entrevista completa a continuación:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
Escuchar Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Omar Pérez
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...