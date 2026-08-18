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18 ago 2026 Actualizado 15:09

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¿Contraer más deuda con el Banco Mundial es el camino para atender reconstrucción tras terremoto?

En Caracol Radio analizaron la coyuntura los representantes Jorge Bastidas y Óscar Darío Pérez.

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Omar Pérez

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Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...

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