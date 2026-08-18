¿Contraer más deuda con el Banco Mundial es el camino para atender reconstrucción tras terremoto?
En Caracol Radio analizaron la coyuntura los representantes Jorge Bastidas y Óscar Darío Pérez.
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Omar Pérez
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...