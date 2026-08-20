V940: ¿Cómo funciona la nueva vacuna contra el cáncer y cuáles son sus efectos secundarios?

Ryan J. Sullivan, MD, médico oncólogo especializado en melanoma y tratamientos contra el cáncer, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio para hablar sobre la V940, la nueva vacuna contra el cáncer desarrollada por Moderna y Merck.

Es de destacar que se trata de una vacuna personalizada, se analiza el tumor de cada paciente para crear un tratamiento que enseña a su sistema inmunológico a reconocer y a atacar las células cancerosas.

De acuerdo con el especialista, esta es una vacuna que se le suministra a pacientes diagnosticados con melanoma y luego, combinado con una terapia, le da desesperanza al paciente de prevenir que ese melanoma regrese.

¿Qué riesgos o efectos secundarios puede tener una vacuna diseñada específicamente para las mutaciones del tumor de cada paciente?

“Sorprendentemente esta vacuna se tolera bastante bien. Los efectos secundarios que se pueden presentar son similares a los que se presentan cuando se aplica cualquier vacuna”, dijo.

Además, detalló que se pueden tener episodios en que se ponga un poco roja la zona o se inflame, o incluso, puede que la persona se sienta cansada.

Agregó: “Puede tener fiebre en el día de la aplicación o el día después, pero más allá de eso, no tiene otros efectos secundarios”, dijo.

¿Esta misma línea de investigación puede llevar a una vacuna para otro tipo de cáncer?

El experto dijo que aunque este estudio es muy emocionante porque es la primera vez que se adelanta un estudio tan grande en pacientes con cáncer, es muy amplio y podría revisarse en otro tipo de cáncer.

“Hay otros estudios similares con esta vacuna que se están adelantando en pacientes, por ejemplo, con cáncer de pulmón, con cáncer de vejiga. Entonces se espera que sí, que esta vacuna en el futuro pueda funcionar en otro tipos de cáncer, pero en este momento solo se ha probado en una, digamos, población alta en personas con melanoma”, dijo.