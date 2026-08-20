Secretaría de Educación responde a protesta en Paz de Río y asegura que no faltan funcionar

La secretaria aseguró que el personal está completo y pidió agotar las vías de diálogo antes de realizar protestas.

Paz de Río

La Secretaría de Educación de Boyacá se pronunció sobre la protesta registrada en la Institución Técnica Minera de Paz de Río, donde algunos padres de familia y estudiantes realizaron un plantón que terminó afectando temporalmente el ingreso de los alumnos al establecimiento educativo.

Lourdes Marcela Blanco, secretaria de Educación de Boyacá, explicó que la situación fue abordada en una reunión con representantes de la institución, el municipio y los padres de familia. Según la funcionaria, no existió una solicitud previa ante el rector o la Secretaría relacionada con la distribución del personal encargado del aseo.

“Ellos tomaron unas vías de hecho, aparentemente sin ninguna justificación. No hubo un aviso previo ni una solicitud formal que explicara los motivos para tomar esta decisión”, señaló.

La secretaria aseguró que el personal de servicios generales de la institución se encuentra completo y que la situación estaba relacionada con la organización interna de los días en que la persona encargada del aseo prestaba sus servicios en las diferentes sedes.

“El personal está completo. No tenemos ningún faltante por nombrar. Simplemente, dentro de la organización interna y la autonomía que tienen las instituciones educativas, se habían asignado menos días para que la persona encargada del aseo estuviera en la sede primaria”, explicó.

Blanco cuestionó que los padres de familia hayan acudido directamente a una protesta sin agotar previamente las instancias de diálogo con el rector. Aseguró que la solicitud de ampliar los días de servicio de aseo en la sede primaria podía haberse solucionado mediante una conversación directa con las directivas.

La funcionaria también rechazó el cierre de la institución y recordó que los estudiantes tienen derecho a ingresar a sus colegios. Para garantizar este derecho, fue necesaria la intervención de la Personería y la Comisaría de Familia.

“De ninguna manera se puede permitir que unos padres de familia bloqueen una institución educativa. Los estudiantes no pueden ser utilizados como rehenes de una protesta”, afirmó.

Frente a las horas de clase que no pudieron recibir los estudiantes durante la jornada, la secretaria explicó que no se perdió el día completo y que fueron aproximadamente dos horas las que dejaron de recibir. Estas deberán ser recuperadas mediante una programación que será definida por la institución, sin que necesariamente implique jornadas los sábados.