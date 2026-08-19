Vicepresidente afirma desde Caldas que la prioridad es recuperar viviendas afectadas por terremoto

Chinchiná

José Manuel Restrepo junto a su esposa y al mandatario departamental, en su recorrido por la subregión del Centro - sur de Caldas, llegaron a Chinchiná, donde aseguró que el grueso es abordar la recuperación de viviendas, sobretodo en las áreas rurales, así como las instituciones educativas.

Le puede interesar: Registrador Nacional recorre el Eje Cafetero brindando facilidades en atención a damnificados

“Eso es porque en Chinchiná no hay fallecidos, así que las viviendas lo son todo para las familias. De entrada vamos con los subsidios de arrendamiento, pero hay que tener listo el de reconstrucción o refacción de vivienda, para eso toca tener sistematizado y, debidamente, documento y convertido en víctima de la UNGRD para facilitar el proceso, insisto, a través del subsidio con la emergencia económica”.

El reporte entregado por el alcalde de Chinchiná, Carlos Riveros, es de 1.100 viviendas afectadas, cuatro colegios con daños, al igual que el Centro Administrativo Municipal, la basílica y la estación de bomberos.

“Son daños estructurales en dichos inmuebles. Otro daño es en la basílica menor, pero tenemos problemas de inversión, sin embargo, lo tenemos en cuenta. La Institución Educativa Santa Teresita, Juan XXIII, El Trébol y Eduardo Gómez Arrubla sufrieron inconvenientes, por lo que pedimos aplazar un mes las clases presenciales, ya que es complejo trasladar a los estudiantes, puesto que en un mes, durante el marco de la emergencia, podemos tenerlos listos”.

Por su parte, el gobernador Henry Gutiérrez señaló que habrá un crédito por $ 80.000 millones destinados a la reconstrucción de inmuebles y 1.800 subsidios de vivienda por $ 2.114 millones para distribuir en las poblaciones afectadas.

“Tenemos que trabajar en conjunto. Los subsidios son de 346.000 pesos mensuales. Además, tenemos un banco de materiales de 5.250 millones de pesos, nos reuniremos con los gremios, el departamento hará dicho crédito para la reconstrucción, el vicepresidente nos ayuda con 113.000 millones de desahorro del FONPET para que nos deje de libre inversión, especialmente, en la declaratoria de emergencia. De esa forma, tendríamos una bolsa de 200.000 millones de pesos, aunque no es suficiente, le pasamos las necesidades en Caldas por 880.000 millones”.

Más de 700 personas por atender en Palestina, Caldas

En medio de la visita del vicepresidente José Manuel Restrepo, el alcalde Álvaro Osorio, le describió los daños que sufrió el municipio, uno de ellos la iglesia de Santa Bárbara, asimismo, en otros sectores donde evidenciaron las viviendas colapsadas y desalojadas, por lo que están con la intención de salir adelante, así lo mencionó el mandatario municipal.

“Queremos y debemos estar de la mano con el gobierno departamental y nacional porque en Palestina hay cerca de 700 damnificados, 25 viviendas de colapso total y 50 con riesgo de colapso parcial; las familias han sido evacuadas, hay grandes afectaciones en la cabecera municipal y área rural, además, existen unas con amenaza en el corregimiento de Arauca”.

Osorio, recuerda que es un trabajo de reconstrucción y de atención humanitaria, específicamente. En líneas generales, el alto directivo nacional le dijo al alcalde que con diferentes ministerios planean rutas estratégicas enfocadas a favorecer la educación, subsidios de arrendamientos y de viviendas y le recalcó la gestión de ayudas de aliados internacionales.