Hospital en Norcasia (Caldas) cerrará servicios a usuarios de Nueva EPS por deuda de $1.509 millones

Norcasia

La medida de cerrar los servicios del Hospital Sagrado Corazón a los afiliados de Nueva EPS a partir del 1 de octubre es debido a la falta de pago oportuno por parte de la entidad promotora de salud, aunque la gerente del centro hospitalario ubicado en Norcasia (Caldas), Samanda Ávila, explica que el problema viene desde la intervención hecha a la entidad promotora de salud en el 2025.

“No nos han girado recursos producto por la prestación de servicios tanto del régimen subsidiado como del contributivo. En abril y mayo de este año tampoco recibimos dineros y en septiembre tampoco; actualmente, acumulamos una cartera de, aproximadamente, $ 1.509 millones y el presupuesto del hospital es de $ 3.000 millones, nos obliga a no cubrir los costos de operación y a no tener fondos para cerrar el 2026 y tampoco a adquirir insumos o contratar talento humano en salud”.

La gerente resalta que a la fecha no se reportan atrasos en el pago de salarios, pero sí en el cumplimiento con los proveedores, a quienes les compran medicamentos, material médico-quirúrgico, oxígeno y combustible. “Llevamos casi 3 meses en retraso con ellos. Afortunadamente, con el pago oportuno de otras eps no hemos tenido deudas con los profesionales que laboran con nosotros”.

Hace un llamado al Ministerio de Salud y a la Superintendencia de Salud a actuar frente a la situación, ya que desde el ente territorial han elevado derechos de petición y otros actos constitucionales con el fin de solucionar el endeudamiento, pero no ha sido posible.

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“Participamos en las mesas de conciliación extrajudicial en derecho con la superintendencia y la respuesta es por los cambios de interventor, acciones que tardan la toma de decisiones en dichos espacios que buscan depurar la cartera. Nos vemos limitados para realizar algún tipo de gestión adicional. Hemos agotado todas las medidas como derechos de petición, oficios, llamadas y gestiones porque, simplemente, la eps manifiesta que por el cambio de interventor no pueden tomar las decisiones, ni hacer acuerdos de pago y, obviamente, como hospitales seguimos en pie de lucha prestando servicios de forma ininterrumpida, pero es necesario el apalancamiento de la parte financiera”, explica Ávila.

Por el momento, no hay acuerdos de pago y advierte que, posiblemente, no tendría recursos para la nómina del próximo mes. En Norcasia, hay cerca de 2.100 afiliados de Nueva EPS.