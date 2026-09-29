Operación “Glaciar” permitió la captura de 19 personas de una estructura delincuencial en Manizales

La Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), dio a conocer los resultados de la Operación “Glaciar”, una acción investigativa desarrollada durante ocho meses que permitió afectar a la estructura delincuencial conocida como “Los Invasores”, señalada de controlar el expendio de sustancias estupefacientes en los barrios Samaria, La Invasión y Portón del Guamo.

El operativo se llevó a cabo mediante nueve diligencias de allanamiento y registro, que permitieron materializar 19 capturas: 18 por orden judicial y una en flagrancia, por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes e instrumentalización de menores.

Entre los capturados se encuentra alias “Caqueteño”, señalado de ser el principal cabecilla de la estructura y de liderar las actividades relacionadas con la comercialización de estupefacientes y acciones violentas asociadas al control territorial. En la diligencia judicial, además fueron capturadas otras 18 personas, en edades entre los 18 y 54 años.

Declaraciones Alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas Giraldo y coronel Mauricio Arley Herrera Luengas Comandante Policía Metropolitana de Manizales.

De acuerdo con las investigaciones, la estructura estaría dedicada a la comercialización de marihuana, éxtasis, ketamina y bazuco. Además, las autoridades establecieron que, presuntamente, instrumentalizaban a menores de edad para facilitar actividades relacionadas con el expendio y distribución de sustancias ilícitas.

Durante los procedimientos fueron incautadas:

2.000 dosis de marihuana, pastillas y otras cantidades de éxtasis.

Frascos de ketamina y bazuco.

Tres teléfonos celulares.

Grameras, elementos para la dosificación y empaque de las sustancias.

$632.600 en efectivo, dinero que sería producto de la actividad ilegal.

Las autoridades señalaron que uno de los aspectos de mayor preocupación es que estas actividades ilícitas se desarrollarían en inmediaciones de un entorno escolar y un parque infantil, afectando espacios destinados a la protección, formación y recreación de niños, niñas y adolescentes.