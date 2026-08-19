Autoridades reportaron hurtos de computadores en edificio de abogados en el centro de Manizales

Manizales

El edificio Concha López de Manizales sufrió una ola de hurtos y saqueos el fin de semana luego de haber sido evacuado debido a los daños estructurales causados por el fuerte terremoto de magnitud 7.4 del pasado 10 de agosto.

Personas inescrupulosas se hicieron pasar por falsos voluntarios de ayuda. Aprovecharon el ingreso autorizado por grupos de los propietarios reales para colarse en la estructura.

Las víctimas son abogados que tienen sus oficinas en este punto, ubicado a un costado del Palacio de Justicia de Manizales (Calle 22, entre Carreras 23 y 24).

Los delincuentes aprovecharon que las puertas de las oficinas estaban averiadas por el sismo para robar computadores portátiles, impresoras y otros equipos de cómputo .

“ Se han venido presentando pues tuvimos donde se presentó más bien aparentemente no sino que hacen una manifestación que se presentó un hurto sobre todo en el edificio Concha López el día domingo en horas de la noche eh cuando estaban retirando unos enseres de ese edificio”, dijo Mauricio Gaitán – Secretario del Interior de Manizales

Las autoridades informaron que están realizando las investigaciones respectivas para lograr encontrar a los responsables de estos hurtos

“La Policía Nacional ha estado atenta donde nos han llamado hemos sido efectivos en inclusive tenemos muchos de los inmuebles de la ciudad que han sido desalojados y tenemos policías como puntos fijos para poder salvaguardar las pertenencias de la persona. En este caso no tuvimos conocimiento, no hubo ningún tipo de denuncia en el momento, solamente a través de lo que se conoce por redes sociales”, dijo el funcionario