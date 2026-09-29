En Manizales se desarrolla la Rueda de proveeduría que impulsa reactivación económica posterremoto

Manizales

Desde las 8 de la mañana, las firmas privadas se encuentran en la rueda de proveeduría que busca conectar a empresarios y marcas locales de Manizales con proveedores que les permitan consolidar el comercio y la economía a través de citas personalizadas permitiendo conocer las necesidades y explorar las oportunidades comerciales.

Olga Idárraga Bedoya, directora de la Unidad de Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, explica en qué consiste el evento. “Nos unimos la alcaldía, Fenalco y la cámara de comercio con el fin de apoyar la reactivación de nuestros empresarios afectados de manera directa e indirecta, incentivamos la proveeduría local. Queremos que los empresarios conozcan productos y servicios que pueden hacer parte de la cadena de proveeduría de sus compañías, darles la oportunidad a todos los sectores. Tenemos 23 empresas para que conecten y conozcan nuevas relaciones y alianzas comerciales”.

Aunque la rueda estaba planeada antes del terremoto, por el fenómeno natural se rediseñó para poner unas marcas ancla que se demuestran hoy en la rueda de proveeduría. Óscar Villegas, director ejecutivo de Fenalco Caldas, destaca que la idea es también dinamizar las oportunidades nuevas de negocio y de la cadena de valor.

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“Hablando de reactivación, tiene relación con el sismo. La rueda estaba planificada previo al terremoto, por ese motivo, rediseñamos junto a la cámara de comercio y la alcaldía el evento, por lo que trajimos marcas ancla de nivel nacional y repotenciamos la idea de la rueda. Esto hace que tengamos comerciantes y empresarios que fueron, mediana o altamente afectados, para que fortalezcan y apoyen con quienes efectúen negocios”.

Una de las marcas participantes es el Comité de Cafeteros y su coordinador de Bienes y servicios, Carlos Mario Gaitán, opina que está superando las expectativas. “La verdad es un espacio muy chévere, estamos muy contentos; creo que logramos obtener muchos proveedores con quienes estamos conversando y ampliando la gama de la cobertura local. Tenemos empresas y productos muy buenas que podemos explotar al máximo, tienen soluciones interesantes que nos han sorprendido bastante, incluso, encontramos algunas que teníamos pendiente y ya lo encontramos”.

El evento se desarrollará en el Club Manizales hasta las 5 de la tarde.