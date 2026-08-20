Alcaldía ha visitado cerca de 5.640 viviendas afectadas por el terremoto del pasado de 10 de agosto
Al cierre del décimo día de emergencia, la ciudad mantiene la atención a las familias afectadas mientras fortalece la revisión de viviendas, el retorno a los hogares, la recuperación del comercio y la normalización de las actividades educativas.
Al cierre del décimo día de la emergencia, el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, entregó un nuevo balance desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), con los principales resultados de la jornada en materia de atención a las familias afectadas, revisión de viviendas, reactivación económica, educación, seguridad y preparación de la etapa de reconstrucción.
El mandatario destacó que la ciudad mantiene el trabajo en territorio y que, de manera paralela a la atención de la emergencia, ya se estructuran las acciones para recuperar viviendas, establecimientos comerciales y zonas afectadas.
Atención y revisión de predios
- Se han recibido 5.640 solicitudes de visita para revisión estructural.
- Ya se han realizado más de 3.000 visitas, algunas de ellas con dos o tres revisiones debido a la necesidad de estudios especializados o intervención de patólogos.
- La Administración Municipal ahora realiza una búsqueda activa, comuna por comuna y calle por calle, para identificar edificaciones que puedan presentar riesgos.
- Las gerencias de zona continúan recorriendo las comunas y los corregimientos de la zona rural.
- Actualmente hay 2.853 predios evacuados y más de 8.231 personas damnificadas.
Viviendas y plan retorno
- Se han identificado cerca de 5.000 viviendas con afectaciones menores, que podrían ser reparadas rápidamente.
- La Administración trabaja en un plan retorno para determinar las intervenciones necesarias en cada inmueble y facilitar el regreso de las familias a sus hogares.
- Hay alrededor de 3.500 viviendas con afectación media o mayor.
- Se han identificado 1.500 viviendas con afectación total.
- En el albergue permanecen actualmente 199 personas, quienes continúan recibiendo atención y acompañamiento.
- A las familias que ya cuentan con subsidio de arrendamiento se les hizo un llamado a avanzar en la búsqueda de alternativas de vivienda, especialmente pensando en el regreso de los niños a las actividades escolares.
Andrés Felipe Posada
Periodista y abogado de la Universidad de Manizales, con experiencia de más de 8 años en medios de comunicación...