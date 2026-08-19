Cerca de 1,4 billones de pesos se destinarán para plan de reconstrucción de Manizales y Caldas

Manizales

Desde la ciudad de Manizales, el vicepresidente de la república, José Manuel Restrepo, afirma que las administraciones de Manizales y Caldas establecen una cifra preliminar de costos de impacto de necesidades por 1.4 billones de pesos para el plan de reconstrucción, para lo cual ha pedido al gobernador radicar la solicitud de recursos de giro de FONPET a través del Ministerio de Hacienda comprometiéndose a que el proceso sea ágil.

“Han solicitado en el marco de la emergencia algunos temas adicionales como en términos de mayores capacidades de endeudamiento, exoneración de impuesto de timbre, del 5 % de obra pública y algún componente de amnistía tributaria para los que han sido afectados, componentes que serán incorporados en el decreto de emergencia económica”, puntualiza José Manuel Restrepo.

El vicepresidente aseguró que entablaron un acuerdo con Camacol Antioquia y los sectores de construcción de ese departamento para armar un plan padrino que acompañe la maquinaria amarilla destinada a la demolición de inmuebles. “Es muy importante avanzar en esa dirección”, precisa el vicepresidente Restrepo.

“Se debe identificar predio a predio, casa a casa, establecimiento a establecimiento, lugar a lugar de las realidades en términos estructurales y el registro como víctimas certificadas por parte de la UNGRD, es fundamental de cara se declare la emergencia económica la disposición de recursos para ese propósito”, destaca.

Asimismo, Restrepo anuncia que atacarán de frente las especulaciones de los precios de arrendamiento y materiales de construcción, tal como lo han hecho en Pereira, afirma que harán todo desde le gobierno nacional para confrontar esos actos de especulación que van en contra del sentido humano y solidario, pero también en donde dispondrán de medios legales para evitar esos actos que no pueden reflejarse en la situación de tragedia.

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Por otra parte, se refirió a la petición del presidente De La Espriella a Estados Unidos en revaluar los aranceles, Restrepo declaró que “el mandatario hizo la petición por la situación que atraviesa el país y por el impacto que esto tiene en sectores como caficultor, floricultor, el de las frutas, entre otros, que es primordial para departamentos como Caldas, yo sé que derivado de ese el Ministro de Industria, Comercio y Turismo viajará a Washington para reunirse con delegados del gobierno norteamericano”.

Volviendo al tema nacional, el Vicepresidente de la república, junto a su esposa y el Gobernador de Caldas, visitaron esta tarde el municipio de Villamaría y mañana se trasladarán a las poblaciones de Chinchiná y Palestina, en el centro - sur de Caldas.