“Es fundamental atacar el corazón de estructuras criminales”: Juan Manuel Galán, Nuevo Liberalismo

Manizales

El director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, espera que el gobierno nacional ejecute los recursos para la reconstrucción de las poblaciones afectadas por el terremoto y no sean los dineros para la campaña de las elecciones del 2027. Recalca que como partido independiente del gobierno, vigilará el actuar del nivel central.

“Lo importante es que se gire la plata con transparencia, tendremos una bancada en el Nuevo Liberalismo vigilante de que cada contrato sea publicado, su interventor, su ejecución transparente para que los ciudadanos sepan cómo se invierten esos recursos. Creo que la experiencia del terremoto en Armenia deja varias lecciones positivas sobre cómo hacer seguimiento, gerencia, administración a los dineros para que la gente se recupere y salga adelante”.

Frente a grupos criminales

Por otra parte, opina que para acabar con los grupos criminales se debe enfocar en la inteligencia financiera, en recuperar la cooperación internacional y así atacar las estructuras haciendo un llamado de SOS por Santa Marta luego de lo sucedido con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

“Lo fundamental es atacar el corazón de las estructuras criminales, no solamente mostrar cabecillas capturados o dados de baja, sino ir a la médula, al centro de la gravedad que es la plata. Por eso el Estado tiene que reenfocarse en la inteligencia financiera, la UIAF, la Dirección de Inteligencia y de la policía deben estar centrada en recuperar la cooperación internacional que perdió el gobierno pasado porque nos sacaron del Grupo Egmont, escenario donde se comparte información de inteligencia financiera vital para golpear las estructuras y eliminarlas”.

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Cita un ejemplo más cercano al Eje Cafetero con la banda de ‘La cordillera’, indica que se debe golpear con inteligencia sus finanzas para desarticularla y acabar con la extorsión.

Relación bilateral

Se refirió a los lazos con la República del Ecuador, Galán analiza que el panorama debe ser de cooperación mutua, es decir, que haya una comunicación fluida y no una diplomacia de micrófono.

“Los ministros de Defensa de ambos países deben reunirse, periódicamente, de lo contrario, los habitantes de la frontera son los principales afectados en términos de comercio, el intercambio es vital. Los ecuatorianos vienen a Colombia a comprar y consumir, muchas veces se han quejado por el trato de la fuerza pública. Además, todas las quejas hay que analizarlas, lo primordial es el narcotráfico y la cooperación con información de inteligencia para golpear las finanzas de estructuras criminales que afectan, duramente, a Ecuador”, indica el Director del Nuevo Liberalismo.

Asambleas territoriales

Juan Manuel Galán se encuentra en Manizales desarrollando las asambleas territoriales del Nuevo liberalismo con miras de las elecciones regionales de octubre de 2027; en total, realizará 35 en todo el país.

Por otra parte, su visita a la capital del departamento de Caldas se debe para evidenciar las afectaciones que dejó el terremoto del 10 de agosto y deja la siguiente reflexión: “vamos a reconstruir Manizales tal como está o pensamos en su expansión hacia Chinchiná o el Kilómetro 41, ¿hacia dónde se puede ir?”