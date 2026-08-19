Último reporte del IDEAM 19, 20 y 21 de agosto 2026: alerta por onda tropical, lluvias y más

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) anticipó cambios en el comportamiento de las lluvias durante los próximos días en Colombia.

Aunque para este martes 18 de agosto se espera una disminución de las precipitaciones frente a las registradas durante el fin de semana, el panorama cambiará progresivamente entre el miércoles y el viernes.

La llegada de la onda tropical número 38 será uno de los principales factores que determinarán las condiciones meteorológicas, especialmente desde el jueves 20 de agosto, cuando se prevé un incremento de las lluvias en diferentes regiones del país.

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Clima miércoles 19 de agosto

Para el miércoles, el IDEAM pronostica una reducción de las precipitaciones en buena parte de las regiones Caribe y Andina. Sin embargo, las lluvias aumentarán en sectores de la Pacífica, Orinoquía y Amazonía.

Los mayores acumulados podrían registrarse en el golfo de Urabá, suroccidente de Córdoba, occidente y norte de Antioquia, occidente de Risaralda, oriente de Boyacá, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

También se esperan precipitaciones en zonas de Arauca, Casanare, Meta, Guaviare, Caquetá, Amazonas, Vaupés y Guainía.

El IDEAM advierte además sobre posibles descensos de temperatura en sectores de Boyacá y Cundinamarca.

En San Andrés, Providencia y Santa Catalina disminuirá la nubosidad, aunque todavía existe posibilidad de lluvias de baja intensidad.

Pronóstico del clima jueves 20 de agosto

De acuerdo con el pronóstico el tránsito de la onda tropical número 38, se espera un aumento de las lluvias frente al miércoles, principalmente en sectores del norte y oriente de las regiones Caribe y Andina.

Las precipitaciones más fuertes podrían presentarse en La Guajira, Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Santander, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

El sistema también favorecerá lluvias en zonas de Caquetá, Putumayo, Guaviare, Guainía, Amazonas, Vaupés, Vichada, Meta, Casanare y Arauca.

Además, aumentará la probabilidad de vientos fuertes en La Guajira y en los piedemontes llanero y amazónico. En el occidente del mar Caribe colombiano podrían registrarse vientos de hasta 37 kilómetros por hora y oleaje de hasta tres metros.

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Clima viernes 21 de agosto

Para cerrar la semana laboral, el IDEAM prevé un nuevo incremento en la intensidad de las precipitaciones, especialmente en el norte de la región Andina, centro y norte de la Pacífica y oriente de la Amazonía.

Las mayores lluvias, acompañadas de posibilidad de tormentas, se concentrarían en Bolívar, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Amazonas, Vaupés, Guaviare, Guainía y Arauca.

También habrá lluvias de menor intensidad en sectores de Magdalena, Cesar, sur de La Guajira, Cundinamarca, Meta, Vichada y Casanare.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina continuará el cielo mayormente nublado, con algunas precipitaciones, principalmente hacia el sur.