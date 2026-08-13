El fenómeno del Niño podría extenderse hasta 2027: IDEAM advierte una posibilidad superior al 90%

De acuerdo con el IDEAM, las condiciones asociadas al fenómeno completaron su tercer trimestre móvil consecutivo, con presencia tanto en la atmósfera como en el océano Pacifico ecuatorial. Los modelos de predicción climática señalan que existe una probabilidad superior al 90% de que El Niño persista hasta el primer trimestre de 2027.

Fenómeno del Niño 2026

El panorama también genera preocupación por la posible intensidad que podría alcanzar el fenómeno. Los escenarios probabilísticos más recientes indican una probabilidad superior al 70% de que las anomalías de temperaturas superficiales del mar en la región Niño 3.4 superen los 2°C, lo que ubicaría el evento dentro de una categoría de intensidad muy fuerte entre septiembre 2026 y febrero 2027.

La entidad explica que el sistema océano-atmósfera continúa desarrollándose y fortaleciéndose, con un elevado contenido de calor subsuperficial y una respuesta atmosférica cada vez más relacionada con el calentamiento global.

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¿Cómo afectará en Colombia?

Según el último reporte del IDEAM, las zonas más afectadas serán las regiones Andina, Pacífica y Caribe, con una reducción de lluvias, incremento de temperaturas y mayor evaporación del agua.

Por otra parte, se podrían presentar problemas con el agua y la energía, esto por el riesgo de una disminución en los caudales y bajos niveles en los embalses, lo que afectaría directamente el agua potable, el riego agrícola y la generación de energía hidroeléctrica.

Las altas temperaturas aumentan el riesgo de incendios forestales y, a su vez, empeoran la calidad del aire en las zonas vulnerables. Adicionalmente, el fenómeno de El Niño tiene un impacto en los sectores productivos, con posibles pérdidas agrícolas, en ganadería y afectaciones en los servicios públicos.

Efecto del fenómeno del Niño en la salud

El fenómeno de El Niño aumenta las olas de calor que pueden tener impactos en la salud de los colombianos, generando insolación y deshidratación, especialmente en los niños y adultos mayores.

La insolación favorece la reproducción de mosquitos y la transmisión de dengue, zika y chikungunya. Además, las enfermedades respiratorias aumentan por los incendios y el deterioro del aire, y debido a la escasez o contaminación del agua, aumenta el riesgo de brotes.

Recomendaciones del IDEAM para el fenómeno del Niño

El IDEAM invita a la ciudadanía a seguir las siguientes recomendaciones para poder afrontar el fenómeno de El Niño:

Cuidar el agua: Es importante ahorrar agua y usarla de manera eficiente, tanto en casa como en los sectores productivos.

Es importante ahorrar agua y usarla de manera eficiente, tanto en casa como en los sectores productivos. Prevención: Es importante estar atentos a cualquier situación de riesgo. Como un potencial incendio, e informarlo a tiempo.

Es importante estar atentos a cualquier situación de riesgo. Como un potencial incendio, e informarlo a tiempo. Planes de contingencia: El IDEAM pide a las autoridades locales y regionales mantener activos sus planes de emergencia y redes de alerta.

El IDEAM pide a las autoridades locales y regionales mantener activos sus planes de emergencia y redes de alerta. Mantenerse informados: El IDEAM sugiere a la ciudadanía consultar canales oficiales o descargar la aplicación móvil “IDEAM en tu mano” para revisar pronósticos y las alertas diarias.

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