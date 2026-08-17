Huila activa medidas para proteger producción piscícola ante fenómeno de El Niño

Neiva

La Gobernación del Huila junto a entidades regionales y nacionales avanzan en medidas para proteger la producción piscícola ante el posible recrudecimiento de el fenómeno de El Niño. Según el IDEAM, existe más del 95 % de probabilidad de consolidación de una sequía durante el segundo semestre de 2026, con riesgo de intensidad fuerte o muy fuerte entre octubre y diciembre.

Uno de los principales focos es el embalse de Betania, donde se desarrolla cerca del 30 % de la producción de tilapia del departamento. Allí se establecieron protocolos según los niveles del embalse: por encima del 70 % se mantienen condiciones normales; entre 70 % y 50 % se activa alerta amarilla; de 50 % a 35 %, naranja, y por debajo del 35 %, roja.

“Se ha establecido una escala una escala que ha medida que avanza vamos activando unas acciones”, explicó el secretario de Agricultura y Minería del Huila, Oscar Eduardo Trujillo Cuenca. Actualmente, El Quimbo registra un nivel de 73 % y Betania de 76 %. Además, se implementará una plataforma para monitorear temperatura, pH, oxígeno disuelto y mortalidad de peces.

Entre las medidas preventivas también se contempla controlar las densidades de siembra, fortalecer la bioseguridad y la vacunación de alevinos. El secretario técnico de la cadena acuícola, Edison Javier Henao, destacó que el Huila aporta el 37 % de la producción piscícola nacional, con 87.864 toneladas de carne de pescado, siendo uno de los principales renglones económicos del departamento.