¿Qué es subducción de placas? Este es el fenómeno que causó el último terremoto de Colombia. Getty Images

El terremoto de 7,4 que afectó gravemente varios departamentos y ciudades capitales de Colombia ocurrió menos de dos meses después del doblete sísmico que dejó más de 6.000 personas fallecidas en Venezuela, según el último balance gubernamental.

Aunque la ciencia ha descartado que se trate de fenómenos con alguna relación directa, las diferencias fundamentales entre ambos eventos sísmicos son clave para entender la dimensión y el impacto que ambos tuvieron en términos de daños a la infraestructura y la pérdida de vidas.

Aunque la magnitud establecida en ambos casos varía tan solo por cuestión de décimas (los terremotos de Venezuela tuvieron 7,2 y 7,5), existen factores clave que marcaron la forma en la que dicha magnitud se ve representada en el terreno, incluyendo el origen mismo de los procesos tectónicos que producen estos movimientos desde el interior de la Tierra.

¿Qué significa subducción de placas tectónicas?

El terremoto registrado en Colombia el 10 de agosto de 2026 se originó a partir del proceso conocido como subducción de placas tectónicas. Este fenómeno tiene particular impacto en el occidente del país por su posición geográfica entre dos grandes placas tectónicas como lo son la de Nazca y la Suramericana.

Como explica Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia, la subducción se produce cuando una de estas placas se hunde por debajo de la otra generando una gran acumulación de energía a partir de la fricción. “Llega un punto en el que esta energía se libera y esto es lo que conocemos como un sismo”, señaló el experto.

Mapa de placas tectónicas, mostrando las placas de Nazca y Sudamérica en el Pacífico colombiano. Getty Images / ALI DAMOUH/SCIENCE PHOTO LIBRARY Ampliar Mapa de placas tectónicas, mostrando las placas de Nazca y Sudamérica en el Pacífico colombiano. Getty Images / ALI DAMOUH/SCIENCE PHOTO LIBRARY Cerrar

El Servicio Geológico Colombiano destaca que, además del movimiento de placas, Colombia tiene gran actividad geológica, incluyendo la presencia de fallas activas. La red sismológica registra alrededor de 2.500 eventos sísmicos mensualmente en el país, teniendo en cuenta que la gran mayoría no son percibidos por las personas.

¿Qué diferencia hubo con el terremoto de Venezuela?

A diferencia del movimiento lateral que se produjo en Venezuela, la subducción puede producir movimientos más fuertes y de mayor profundidad. En ese sentido, aunque las diferencias de magnitud son de apenas décimas, el efecto puede variar radicalmente, dado que la profundidad ayuda a disipar la intensidad de las fuerzas a medida que llegan a la superficie.

El terremoto en Colombia tuvo una profundidad de 103 kilómetros, mientras que el doblete de Venezuela, según datos confirmados por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), se ubicaron entre 10 y 22 km.

“Una magnitud tan alta como esta hace que la energía, así sea profundo no se disipe totalmente en el viaje hacia la superficie, gran parte de esta llega a la corteza superficial y es lo que sentimos a lo largo de todo el territorio nacional”, aclaró el especialista.

¿Qué tiene que ver el Cinturón de Fuego del Pacífico con los terremotos?

El mapa de la zona geológica conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico incluye más de 10 países en su trazado, entre ellos Colombia, Chile, Perú y Ecuador en Suramérica.

De acuerdo con el Smithsonian, cerca del 90 % de los terremotos en el mundo ocurren entre los 40.250 kilómetros que recorre el Cinturón de Fuego del Pacífico, que va desde Suramérica hasta la costa este de Norteamérica, a través del estrecho de Bering, hasta Japón y Nueva Zelanda.

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La influencia de la actividad geológica de esta zona es directa en el caso de Colombia, puesto que en el Cinturón se ubica la confluencia de las placas del Pacífico, Cocos, Sudamericana y Nazca, entre otras, siendo estas últimas las causantes de la subducción asociada con el terremoto de 7,4 en Colombia.