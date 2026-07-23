Comenzó nuevo PAGO de $500.000 de Renta Ciudadana: Consulte únicos beneficiarios en UNGRD

Prosperidad Social confirmó la entrega de transferencias monetarias para los beneficiarios de Renta Ciudadana que hacen parte de la Línea de Atención a Emergencias. Se trata del primer ciclo de entregas, el cual va desde el próximo 23 de julio hasta el primero de agosto de 2026.

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Según la entidad, esta entrega hace parte del mecanismo “permanente” establecido en el programa de Renta Ciudadana para responder a las necesidades de familias damnificadas por emergencias y fenómenos naturales.

Este ciclo contará con una inversión total de 15.122 millones de pesos destinados a la protección del ingreso mínimo vital de más de 30.000 hogares afectados por las situaciones de desastre declaradas por el Gobierno nacional.

Renta Ciudadana: ¿Cuánto pagan en el Ciclo 1 de la Línea de Atención a Emergencias?

El DPS detalló que cada una de las familias beneficiarias recibirá un pago de 500.000 pesos entre el 23 de julio y el primero de agosto, el cual se realizará a través de la modalidad de giro, en los puntos autorizados de SuRed y SuperGiros.

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La institución llevó a cabo la validación de los beneficiarios focalizados a través de la información certificada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). De esta manera, las familias que recibirán la transferencia se encuentran en 19 municipios de los departamentos:

Antioquia

Bolívar

Córdoba

Chocó

La Guajira

Sucre

¿Qué hogares reciben el pago de Renta Ciudadana por Atención a Emergencias?

De acuerdo con Prosperidad, la selección de hogares beneficiarios se llevó a cabo tomando como base los listados oficiales de damnificados de la UNGRD.

Debido a la contingencia, los hogares que reciban el beneficio podrán tener hasta cinco transferencias monetarias, dependiendo de factores como la permanencia en el programa, el registro en la emergencia y la disponibilidad presupuestal de cada ciclo.

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¿Qué pasará con los otros ciclos de Renta Ciudadana en 2026?

El tercer ciclo de pagos de la Línea de Valoración del Cuidado de Renta Ciudadana terminó en su calendario extendido el pasado 14 de julio de 2026 y se espera que el cuarto comience en agosto.

En ese sentido, el DPS explicó que, mientras un hogar permanezca vinculado a la Línea de Atención a Emergencias, la entrega de la línea Valoración del Cuidado se suspenderá de forma temporal, “para evitar la duplicidad de apoyos dentro del programa".

Al finalizar la contingencia, la familia que recibe el pago por emergencias podrá retornar de forma automática a los pagos en los ciclos regulares definidos para el subsidio de Renta Ciudadana.