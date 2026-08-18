China entrega 77,6 toneladas de ayuda humanitaria para damnificados por el terremoto en Colombia

Las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto recibirán una nueva ayuda internacional. El Gobierno de China entregó a Colombia 77,6 toneladas de asistencia humanitaria, que ya llegaron a Bogotá y serán trasladadas hacia el Valle del Cauca para apoyar la atención de las zonas golpeadas por la emergencia.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) coordinará el traslado del cargamento en cuatro tractocamiones. Una vez los suministros lleguen al departamento, las autoridades territoriales y los organismos de socorro definirán cómo distribuirlos de acuerdo con las necesidades identificadas en las comunidades.

¿Qué trae la ayuda enviada por China?

El cargamento está pensado para atender algunas de las necesidades más urgentes después de una emergencia: alojamiento temporal, acceso al agua, energía, iluminación y saneamiento.

Para las familias que necesitan refugio fueron enviadas 1.900 carpas de campaña y 7.000 mantas termoprotectoras. Estos elementos buscan apoyar las condiciones de alojamiento temporal de las personas afectadas.

También llegaron 15 plantas móviles purificadoras de agua, con capacidad de filtración de 500 litros por hora y una producción de hasta 50.000 litros.

En materia de energía, la asistencia incluye 20 generadores diésel y 200 lámparas solares multifuncionales, destinados a apoyar la generación de electricidad y la iluminación en las zonas que lo requieran.

Para las labores de saneamiento se incorporaron además 200 fumigadoras motorizadas, que podrán utilizarse en tareas de desinfección y control de vectores. El envío también incluye elementos lúdicos para acompañar la atención de niños, niñas y adolescentes afectados por la emergencia.

La ayuda llegará primero al Valle del Cauca

El cargamento aterrizó este martes en la terminal de carga del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, a bordo de un Boeing 747. Desde allí, la UNGRD inició la operación logística para llevar los suministros al Valle del Cauca.

La distribución final no se hará de manera uniforme. Según la UNGRD, serán las autoridades territoriales, junto con los organismos de socorro, las que establecerán qué comunidades requieren cada uno de los elementos y priorizarán la entrega según las necesidades identificadas en el territorio.

La donación hace parte de la cooperación internacional que se ha activado para apoyar la respuesta a la emergencia provocada por el sismo y busca poner a disposición de las comunidades elementos concretos para atender necesidades básicas mientras continúa la recuperación.

La llegada de este cargamento se suma a otros apoyos internacionales que Colombia ha comenzado a recibir para atender las consecuencias del terremoto.