Pereira tendrá nuevo pico y placa temporal desde este martes

Pereira

A partir de este martes 18 de agosto, Pereira implementará nuevamente una medida temporal de pico y placa para vehículos, mientras continúan las labores de rescate, demolición de estructuras en riesgo y retiro de escombros tras el terremoto.

La restricción funcionará de lunes a sábado, entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde. Los lunes, miércoles y viernes tendrán restricción los vehículos con placas terminadas en número par, mientras que los martes, jueves y sábados corresponderá a las placas impares.

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Las motocicletas estarán exentas de esta medida. El nuevo pico y placa también aplicará para vehículos híbridos y eléctricos, según explicó el director del Instituto de Movilidad de Pereira, Mauricio Vega López.

La decisión busca reducir la congestión vehicular en las zonas donde continúan las labores de atención de la emergencia y facilitar el desplazamiento de maquinaria, organismos de socorro y equipos encargados de la recuperación de la ciudad.

Al mismo tiempo, las autoridades buscan que Pereira avance de manera gradual hacia la reactivación de sus actividades económicas y cotidianas, manteniendo las condiciones necesarias para que continúen las labores de recuperación tras la emergencia.