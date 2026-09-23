A dos velas se presentará en concierto benéfico para restaurar la torre de la catedral de Manizales

Torre de la catedral de Manizales afectada por el terremoto y el trío A dos velas de España. Fotos: archivo y Facebook A dos velas.

Manizales

Luego del terremoto que golpeó el occidente colombiano, siguen surgiendo iniciativas en beneficio de reconstruir las ciudades y municipios afectados, en esta oportunidad, el grupo musical español A dos velas se presentará el próximo 15 de octubre en el Club El Nogal en la ciudad de Bogotá para recaudar fondos destinados a la restauración de la torre de la catedral afectada por el terremoto.

“Nos llamaron unos amigos que nos conocen, unos empresarios de Manizales que planeaban un concierto benéfico a favor de la torre, desde el primer momento dijimos que sí, porque ayudar es nuestro lema y que hay recomponer esa catedral para quitarla y volverla a poner para que no sufra más daños la estructura; así que nosotros, encantadísimos de echar una mano y llevar a cabo de un concierto benéfico para colaborar”, cuenta ‘Cuco’ Hernández, voz principal y fundador del grupo musical.

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Quienes deseen asistir y contribuir, pueden consultar la página web de la Arquidiócesis de Manizales o ingresar a sus redes sociales, así como a las del grupo musical. (@arquimanizales y @adosvelas_oficial).

Por otra parte, A dos velas tendrá presentaciones en España y, en simultáneo, organizan futuros conciertos en República Dominicana, Colombia y Ecuador.