A dos velas se presentará en concierto benéfico para restaurar la torre de la catedral de Manizales
Se presentarán el 15 de octubre en el Club El Nogal en Bogotá.
Manizales
Luego del terremoto que golpeó el occidente colombiano, siguen surgiendo iniciativas en beneficio de reconstruir las ciudades y municipios afectados, en esta oportunidad, el grupo musical español A dos velas se presentará el próximo 15 de octubre en el Club El Nogal en la ciudad de Bogotá para recaudar fondos destinados a la restauración de la torre de la catedral afectada por el terremoto.
“Nos llamaron unos amigos que nos conocen, unos empresarios de Manizales que planeaban un concierto benéfico a favor de la torre, desde el primer momento dijimos que sí, porque ayudar es nuestro lema y que hay recomponer esa catedral para quitarla y volverla a poner para que no sufra más daños la estructura; así que nosotros, encantadísimos de echar una mano y llevar a cabo de un concierto benéfico para colaborar”, cuenta ‘Cuco’ Hernández, voz principal y fundador del grupo musical.
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Quienes deseen asistir y contribuir, pueden consultar la página web de la Arquidiócesis de Manizales o ingresar a sus redes sociales, así como a las del grupo musical. (@arquimanizales y @adosvelas_oficial).
Por otra parte, A dos velas tendrá presentaciones en España y, en simultáneo, organizan futuros conciertos en República Dominicana, Colombia y Ecuador.