Nueva EPS confirma postulación de 417.000 millones a Cafam y asistencia a reuniones en Caldas

Manizales

Luego de la denuncia de la Asociación de usuarios de Nueva EPS en Caldas acerca de la inasistencia de los representantes de la entidad promotora de salud a la mesas intersectoriales y la problemática en la dispensación de medicamentos, responden que sí han participado de dichos espacios institucionales de seguimiento y articulación convocados por la Dirección Territorial de Salud de Caldas revisando las condiciones de prestación de servicios de salud y compromisos asumidos.

Por medio de un comunicado, indican que hubo delegados de diferentes áreas de la entidad promotora presentes en la reciente sesión celebrada el pasado 18 de septiembre de 2026. “Participaron el Gerente Regional de Salud, la Coordinadora de Gestión de Riesgo Primario, la Coordinadora de Gestión de Riesgo Complementario y una profesional de organismos de control, quienes hicieron parte de la revisión de los compromisos y asuntos relacionados con atención de los afiliados en el departamento”, según el informe emitido por Nueva EPS.

Desde la eps consideran fundamentales dichos espacios para escuchar las necesidades del territorio, revisar las dificultades que puedan presentarse en la atención y establecer acciones coordinadas con las autoridades de salud y los demás actores del sistema.

Postulaciones de recursos a Cafam

La entidad precisa que, mensualmente, realiza las postulaciones de giro a sus diferentes prestadores y gestores farmacéuticos, como parte de las acciones a contribuir a la continuidad de los servicios hacia los afiliados. “En lo corrido del año, Nueva EPS ha postulado en total $417.583. 503.160 millones ante el ADRES para giros destinados a este gestor farmacéutico, información que hace parte del seguimiento financiero y administrativo que adelanta la entidad”, se lee en el comunicado.

Culminan expresando que el compromiso es con la atención de los afiliados en el departamento de Caldas, por lo que mantienen abiertas las maneras de articulación con la territorial de salud, los organismos de control, los prestadores y las asociaciones de usuarios.

Reiteran que las situaciones particulares que afecten la atención de un afiliado son objeto de revisión y gestión a través de sus equipos médicos, administrativos y territoriales, con el propósito de encontrar las rutas de solución correspondientes.