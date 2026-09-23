Aumenta el precio de los alimentos en Manizales por la temporada de sequía en Colombia

Manizales

En la galería plaza de mercado en la ciudad de Manizales, el precio de los alimentos ha aumentado a raíz de la temporada de sequía, mucha variedad de frutas, papas, habichuelas, entre otros, han incrementado su precio. Jorge Armando Coca Castillo, comerciante mayorista de la plaza de mercado e integrante de la cooperativa Mercar, describe el panorama.

“El limón y la cebolla incrementaron su precio, así como productos que llegan de otras regiones. El bulto de cebolla cabezona o de huevo bajó un poco. La papa criolla sigue costosa, el valor del bulto aumentó de 180.000 pesos a 260.000 pesos. La papa negra o para sopa, también está costosa, así como la papa que viene del Páramo de Letras y del Tolima; el bulto de la pastusa está en unos 140.000 pesos”.

Coca Castillo, espera que llueva en algunas regiones del país, ya que se podría presentar desabastecimiento de alimentos por la falta del preciado líquido incidiendo en la falta de trabajos de los cultivos.

“Las frutas van en subida. Tenemos maracuya a $ 7.000 el kilo, tomate de árbol en $ 6.000 el kilo y el lulo, en $ 6.500, lo único que está bajo en su precio es la guayaba dulce a $ 4.000 y la agria a $ 5.000, entonces manejamos una estabilidad a precios altos, porque el alza viene desde hace unos meses atrás”.

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El integrante de la Cooperativa Mercar complementa mencionando los precios de las verduras que compran a diario los manizaleños: “un kilo de papa criolla se cobra por $ 6.000, el tomate chonto está valiendo $ 5.000 y la lechuga batavia, $ 3.000 en la plaza. Los productos no han podido bajar esperando si cae alguna llovizna en dos semanas para ver el reflejo de la disminución de los precios”.

El comerciante mayorista recalca que por la falta de lluvias, hay riesgo de disminución de cultivos, generando desabastecimiento de alimentos y por ende el aumento de precios.