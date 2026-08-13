Terremoto en Colombia EN VIVO: búsqueda de desaparecidos, réplicas y balance de víctimas

El terremoto de magnitud 7,4 que ocurrió en Colombia el pasado 10 de agosto ha dejado hasta el momento 273 muertos, 3.824 heridos y 377 desaparecidos.

Entre tanto, este jueves 13 de agosto, un nuevo temblor estremeció la zona del epicentro en San José del Palmar, en el Chocó, mientras avanza la llegada de ayuda internacional.

El nuevo balance, divulgado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), ha reducido de 496 a 377 el número de desaparecidos. Además, confirmó que son 40.753 las familias afectadas, 12.584 las viviendas destruidas y 74.873 las averiadas. También se reportaron 172 edificios colapsados, 2.198 centros educativos y 216 centros de salud afectados.

A pesar de que hubo daños en varias regiones del país del país, las situaciones más críticas tras el terremoto se concentran en los departamentos de Valle del Cauca, Chocó, Risaralda y Caldas.

Siga el minuto a minuto del terremoto en Colombia HOY 13 de agosto:

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