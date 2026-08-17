Autoridades anuncian sanciones contra responsables de incendios forestales en Norte de Santander

Incendio forestal en zona rural de Ocaña, Norte de Santander. / Foto: Oficina de Gestión de Riesgos de Ocaña.

Norte de Santander.

Las autoridades de Norte de Santander anunciaron que reforzarán las medidas contra las personas que provoquen incendios forestales mediante las llamadas “quemas controladas”, una práctica que, debido a las altas temperaturas y los fuertes vientos, puede terminar generando emergencias de gran magnitud.

William Vera, coordinador de Gestión del Riesgo de Norte de Santander, señaló en Caracol Radio que durante la última semana se han registrado alrededor de 10 incendios en diferentes municipios, entre ellos Durania, San Cayetano, Pamplonita y Salazar.

Los casos más complejos se presentaron en Ocaña y La Playa de Belén, donde las autoridades ya lograron controlar las llamas.

“Estamos invitando a las alcaldías y a la comunidad a que hagamos la denuncia de estos infractores para poder, con Corponor, levantarles todas las sanciones ambientales del caso”, afirmó Vera.

El funcionario explicó que, pese a las campañas de sensibilización, esta práctica continúa generando emergencias y daños ambientales.

Según el reporte entregado, cerca de mil hectáreas de territorio nortesantandereano se han perdido por incendios forestales en lo corrido de estos eventos.

“Hay que cambiar esta mala práctica, hay que erradicar estas costumbres. El daño ambiental que ocasionan es grande y el desgaste y la inversión en recursos es considerable para atender este tipo de emergencias”, sostuvo.

Vera también advirtió que las condiciones actuales aumentan la vulnerabilidad de las zonas boscosas y de vegetación, mientras que algunos incendios se presentan en sectores de difícil acceso, con poca disponibilidad de agua e incluso en áreas donde los organismos de socorro tienen restricciones de seguridad para ingresar.

Desde Gestión del Riesgo destacaron además el trabajo de los organismos de socorro y de los voluntarios que han apoyado las labores de control, mientras reiteraron el llamado a la comunidad para evitar cualquier tipo de quema que pueda terminar fuera de control.