Así fue la primera reunión del presidente Abelardo de la Espriella con las altas cortes

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella se reunió con los magistrados de las altas cortes. Foto: Corte Suprema de Justicia.

Justicia

Cerca dos horas duró la primera reunión entre el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y los magistrados de las altas cortes.

En compañía de su esquema de seguridad, el mandatario llegó sobre las tres de la tarde al Palacio de Justicia, ubicado en el centro de la capital colombiana, donde inició su encuentro con los magistrados del Consejo de Estado.

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Posteriormente, continuó con los de la Corte Suprema de Justicia, donde se reunió con el magistrado Mauricio Lenis Gómez, presidente de esa corporación.

En el encuentro participaron el vicepresidente de la Corte, Hugo Quintero Bernate; el presidente de la Sala de Casación Penal, Carlos Roberto Solórzano; el presidente de la Sala de Casación Laboral, Víctor Julio Usme Perea; y la vicepresidenta de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, Adriana Consuelo López Martínez.

“La reunión permitió reafirmar la voluntad de mantener un diálogo institucional respetuoso y trabajar armónicamente, con independencia y dentro de las competencias que establece la Constitución y la ley, en beneficio de la justicia y de los ciudadanos”.

De la Espriella estuvo acompañado por el ministro de Justicia, Iván Cancino.

Posteriormente, se reunió con el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Carlos Arturo Ramírez Vásquez, y con los demás magistrados.

Durante esa conversación se reafirmó la importancia del diálogo y la colaboración armónica entre los poderes públicos, garantizando la autonomía e independencia de la administración de justicia en Colombia.

“La visita representa, además, un reconocimiento al papel esencial de la Jurisdicción Disciplinaria en la administración de justicia, la integridad de la función judicial y la consolidación del Estado Social de Derecho”, comentó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.